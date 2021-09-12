المفوضية: سجلنا بايومترياً ما نسبته 75% من مجموعة الناخبين في العراق

2021/09/12 | 21:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاحد، عن تسجيلها بايومترياً ما نسبته 75% من مجموعة الناخبين في العراق.

وقال بيان للمفوضية تلقته (بغداد اليوم)،ان "رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، في مقر المفوضية ببغداد، السفيرة الأسترالية في العراق بولا غانلي ونائبها بارتك راسوسكي.

واضاف "رئيس مجلس المفوضين بين لضيفته السفيرة الأسترالية، إن "المفوضية أنهت جميع التحضيرات لإجراء الانتخابات في 10 تشرين الأول 2021، بعد مسار عملياتي منظم ومتتابع جرى فيه تسجيل الناخبين ومن ثم تسجيل الأحزاب والمرشحين، مروراً بإجراء المحاكاة وطباعة ورقة الاقتراع، والاستمرار بمراحل من التثقيف الانتخابي والحوار المباشر مع الناس من خلال جولات ملاكات المؤسسة بين المناطق".وأشار القاضي إلى أن المفوضية سجّلت بايومترياً ما نسبته 75% من مجموعة الناخبين في العراق. ورحبت السفيرة الأسترالية بفكرة الإسهام في المراقبة الدولية للانتخابات لمتابعة وتقييم هذا الحدث المهم.من جهته، عبّر نائب السفيرة بارتك راسوسكي عن تطلع بلاده لنجاح الانتخابات لما لها من أهمية في استقرار العراق وتخطي المصاعب التي مر بها.

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