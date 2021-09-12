اليابان تعلن رصد غواصة يشتبه بأنها صينية قرب مياهها الإقليمية

2021/09/12 | 21:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وزارة الدفاع اليابانية اليوم الأحد إنها رصدت غواصة يعتقد أنها من الصين في مياه بالقرب من جزر اليابان الجنوبية، مع استمرار التوتر البحري في المحيط الهادئ.

وأضافت الوزارة في بيان أن البحرية اليابانية رصدت صباح يوم الجمعة غواصة تبحر باتجاه الشمال الغربي خارج المياه الإقليمية بالقرب من جزيرة أمامي أوشيما، وهي جزء من مقاطعة كاجوشيما، كما جرى رصد مدمرة صينية في الجوار.

وذكر البيان أن قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية رصدت القطعتين البحريتين في منطقة متاخمة تقع خارج المياه الإقليمية حيث يتعين على السفن تحديد هويتها، لافتا إلى أن وزير الدفاع نوبو كيشي أصدر تعليمات لموظفيه “بجمع المعلومات ومواصلة المراقبة اليقظة”.

وتشكو اليابان منذ سنوات من توغلات سفن صينية عديدة في مياهها الإقليمية وبالقرب من جزر متنازع عليها.



وكثيرا ما ترد الصين بغضب على إبحار سفن أمريكية عبر المناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وهو ما تقول واشنطن إنه يأتي في إطار حرية الملاحة.

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي يزور فيتنام ضمن رحلة إلى جنوب شرق آسيا، إنه يتعين على هذين البلدين الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي، ما من شأنه أن يعقد النزاعات ويضخمها.

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