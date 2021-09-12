محافظ نينوى يعلن الاستنفار بعد انتشار مرض خطير في الموصل

2021/09/12 | 21:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ نينوى يعلن إصابة أحد المواطنين بمرض "الجمرة الخبيثة" في مدينة الموصل

تم حجر جميع الملاك الصحي الذي أجرى العملية للمصاب وافراد اسرته وجميع الملامسين له

الدوائر استنفرت لغرض تقييم الوضع خوفاً من وجود حالات أخرى

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