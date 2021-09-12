حاولوا سرقة أكثر من 30 مليار.. وزارة عراقية تكشف أكبر عملية لسرقة رواتب موظفيها

2021/09/12 | 21:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مؤسسة الشهداء، الأحد، ضبط أكبر عملية لسرقة رواتب ذوي الشهداء والمتضررين من العمليات الإرهابية في محافظة الأنبار، مبينة ان المبلغ يقدر بنحو ثلاثين مليار دينار عراقي.

وذكر مدير عام دائرة ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، طارق المندلاوي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعها NRT اليوم، (12 ايلول 2021)، إن "دائرة شهداء ضحايا الارهاب وبالتعاون مع خلية الاستخبارات التابعة ‏لوزارة الداخلية تمكنت من الكشف عن اكبر عملية تزوير وسرقة (اليوزرات) الخاصة بمعاملات الشهداء والمصابين والمتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية بقضاء الفلوجة في محافظة الأنبار".

وأضاف المندلاوي، أنه "تم ضبط ‏‏المبرزات الجرمية والتي كانت ترفع من خلالها المعاملات بالنظام الإلكتروني (الباركود) إلى هيئة التقاعد الوطنية من مكان مجهول لغرض تسلم الرواتب ‏والفروقات دفعة واحدة في الشهر التاسع وهي أسماء وهمية من عوائل خارج البلد بالتعاون مع مافيات الفساد".

وتابع، أن "المبلغ الذي تم ضبطه يقدر بنحو ثلاثين مليار دينار عراقي"، داعيا "ذوي شهداء والمتضررين إلى الابتعاد عن ضعاف النفوس والمعقبين لغرض ترويج معاملاتهم لأن أبواب مؤسسة الشهداء ودوائرها مشرعة لخدمتهم والابتعاد عن المواقع الالكترونية الوهمية، كما ندعوا وزارة الاتصالات بالتعاون مع الاجهزة الاستخبارية لمتابعة هذه المواقع واغلاقها ‏وتقديمهم الى العدالة ‏لينالوا جزاءهم العادل".

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