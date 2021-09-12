2021/09/12 | 21:55 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصطفى: العالم بدأ ينظر الى العراق على انه دولة محورية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 9BRUWXzDp6M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصطفى: العالم بدأ ينظر الى العراق على انه دولة محورية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصطفى: العالم بدأ ينظر الى العراق على انه دولة محورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).