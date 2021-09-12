2021/09/12 | 21:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: f0LPXlCgCuI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إيران .. تعزيز للتعاون والشراكة الثنائية - دريد زهير) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إيران .. تعزيز للتعاون والشراكة الثنائية - دريد زهير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).