2021/09/12 | 21:55 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: rMUTamFOzBM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العبد ربه: "نينوى" من دون المحافظات ساحة لتنافس الأحزاب الخارجية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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