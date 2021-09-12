2021/09/12 | 21:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عثر اللواء 12 بالحشد الشعبي، اليوم الاحد، على مضافة ومخبأ للسلاح تابع لتنظيم داعش الإرهابي في قضاء الطارمية.وذكر بيان لمديرية اعلام الحشد، انه “تمكنت قوة من اللواء 12 من العثور […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على مضافة ومخبأ للسلاح تابع لداعش في الطارمية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على مضافة ومخبأ للسلاح تابع لداعش في الطارمية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على مضافة ومخبأ للسلاح تابع لداعش في الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).