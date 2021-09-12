إخماد حادث حريق في سوق للملابس بالنجف

2021/09/12 | 21:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ النجف تمكنت فرق الدفاع المدني، الأحد، من إخماد حادث حريق في سوق للملابس بمحافظة النجف.وذكرت المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “حريق داخل مخزن لبيع الملابس في النجف/ شارع الصادق”، موضحاً ان “فرق الأطفاء حاصرت النيران ومنعت امتدادها للمحلات المجاورة”.

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