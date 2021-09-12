2021/09/12 | 22:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، ثلاثة أوامر ملكية شملت تعيين 3 مسؤولين في مناصب مختلفة وإعفاء مسؤول بارز من منصبه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية: 3 أوامر ملكية بينها إعفاء رئيس الشؤون الخاصة للملك سلمان من منصبه) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية: 3 أوامر ملكية بينها إعفاء رئيس الشؤون الخاصة للملك سلمان من منصبه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).