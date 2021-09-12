الصدر يعلن عن تشكيل لجنة مهامها الكشف عن مصير السيد موسى الصدر

2021/09/12 | 22:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلن زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الاحد، عن تشكيل لجنة مهامها الكشف عن مصير القائد المغيب السيد موسى الصدر.وقال الصدر في تغريدة تابعها “المركز الخبري الوطني”: “تم وبحمد […]

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