العراق يعلن تشكيل لجنة مصغرة لتشريع موازنة 2022

2021/09/12 | 22:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة مصغرة للمضي بتشريع موازنة 2022 برئاسة وزير المالية وعضوية معظم الجهات المعنية.وقال وكيل وزارة التخطيط ماهر جوهان في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة الاستراتيجية …

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