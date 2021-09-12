الصدر يعلن تشكيل لجنة للكشف عن مصير موسى الصدر

2021/09/12 | 22:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، عن تشكيل لجنة للكشف عن "تغييب" رجل الدين موسى الصدر.

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وقال الصدر في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (12 أيلول 2021)، إنه "تم تشكيل لجنة مهمتها الكشف عن مصير القائد المغيب السيد موسى الصدر..



ولن نعلن عن أسماءهم حالياً".

واشار الى ان "اللجنة ستبدأ بعملها على بركة الله..



فعملها فيها الأجر الكبير والنفع العظيم".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طالب، أمس السبت، بتشكيل لجنة "إنسانية" للكشف عن "تغييب موسى الصدر".

وقال الصدر في تدوينة تابعها "ناس"، (11 أيلول 2021)، "لكي لا تندثر قضيته..



أجد من المصلحة تشكيل لجنة (إنسانية) لكشف الحقائق عن تغييب القائد الإسلامي الهُمام السيد موسى الصدر (دامت بركاته حياً أم شهيداً)".

وأضاف، "وهي لجنة تُمثّلنا في ذلك، مع كامل الصلاحية في التقصّي وكشف الحقائق من داخل العراق وخارجه، آملاً من كل الدول ذات الصلة بهذه القضية، وكذا كل الأشخاص المعنيّين بها التعاون..



ولستُ طالباً إلا (الكشف عن مصيره)، وهو حق مكفول عقلياً وشرعياً وقانونياً وإنسانيّاً".

وتابع، "وأخصّ بالذكر كلاً من ليبيا ومصر ولبنان وإيران وسوريا وكذا (قطر)، وهذا ليس اتهاماً، وإنّما طلباً للتعاون مشكورين".

وكان موسى الصدر، الشخصية الدينية اللبنانية الشيعية البارزة، ومؤسس حركة أمل قد وصل إلى ليبيا في زيارة للمشاركة في احتفالات "ثورة الفاتح من سبتمبر"، التي أوصلت القذافي إلى السلطة عام 1969، بصحبة الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، وتمت استضافتهم في فندق الشاطئ بطرابلس، وشوهد الصدر ورفيقاه لآخر مرة في 31 أغسطس/آب 1978.

وأعلنت السلطات الليبية حينها أن الصدر ورفيقيه غادروا طرابلس مساء 31 أغسطس/آب على متن رحلة للخطوط الإيطالية متوجهة إلى روما، وعثرت السلطات الإيطالية فيما بعد على حقائب الصدر والشيخ يعقوب في فندق "هوليداي إن" بروما.

وانتهت تحقيقات القضاء الإيطالي إلى قرار من المدعي العام في روما عام 1979 بحفظ القضية بعد أن تأكد أن الصدر ورفيقيه لم يدخلوا إلى الأراضي الإيطالية.

ولا تزال قضية اختفاء الإمام موسى الصدر من دون نهاية بعد مرور 38 عاما، على الرغم من الجهود التي بُذلت بعد سقوط نظام القذافي بالتنسيق مع لبنان، إلا ان حالة الفوضى العارمة والانقسام والتقاتل التي تشهدها ليبيا تعيق، على ما يبدو، أي محاولة للكشف عن ملابسات اختفاء الصدر بشكل تام وبأدلة قطعية.

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