2021/09/12 | 22:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هجوم إرهابي يستهدف نقطة أمنية وسقوط شهداء ومصابين شرقي العراق - عاجل

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