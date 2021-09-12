مقتدى الصدر يعلن تشكيل لجنة للبحث عن قائد مغيب

2021/09/12 | 22:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الاحد، تشكيل لجنة مهامها الكشف عن مصير القائد المغيب موسى الصدر، مبينا انه لن يعلن عن اسمائها حاليا.جاء ذلك في تغريدة للصدر تابعها NRT اليوم، (12 ايلول 2021)، وفيما يلي نصها:-

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