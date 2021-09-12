2021/09/12 | 22:20 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: بعد هجومين مزدوجين أوقعا ضحايا ومصابين.. "داعش" يستهدف قوة أمنية حاولت إسناد أخرى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/12 | 22:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى: بعد هجومين مزدوجين أوقعا ضحايا ومصابين.. "داعش" يستهدف قوة أمنية حاولت إسناد أخرى) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى: بعد هجومين مزدوجين أوقعا ضحايا ومصابين.. "داعش" يستهدف قوة أمنية حاولت إسناد أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).