2021/09/12 | 22:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهم بتحرير صك مزيف بمبلغ 250 مليون في الديوانية المركز الخبري الوطني.

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