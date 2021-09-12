2021/09/12 | 22:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، تشكيل لجنة مصغرة للمضي بتشريع موازنة 2022، فيما أشارت إلى تقديم الوزارات والمحافظات رؤاها الاستراتيجية لثلاث سنوات مقبلة.وقال وكيل وزارة التخطيط ماهر جوهان في تصريح للوكالة الرسمية، إن “اللجنة الاستراتيجية لاعداد موازنة العام المقبل وصلت إلى مراحلها النهائية”، مبينا أن “لجنة مصغرة شكلت للمضي في تمرير …

ظهرت المقالة التخطيط تعلن تشكيل لجنة مصغرة لتمرير موازنة 2022 أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تعلن تشكيل لجنة مصغرة لتمرير موازنة 2022) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تعلن تشكيل لجنة مصغرة لتمرير موازنة 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).