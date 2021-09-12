رئيس الجمهورية يعلن رغبته بتولي ولاية ثانية لرئاسة العراق

2021/09/12 | 23:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، رغبته بتولي ولاية ثانية، لرئاسة العراق.

وقال صالح، في مقابلة متلفزة، وتابعتها (بغداد اليوم)، إن "مهمتي الأولى إجراء الانتخابات، بسلام، وأتطلع للحصول على ولاية ثانية، فلدي الكثير لأقدمه في هذا المنصب".

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