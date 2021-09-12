العراق يتسلم آلاف من جرعات لقاح كورونا كمنحة من ايطاليا

2021/09/12 | 23:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت منظمة “اليونسيف”، عن توصيل 100.800 جرعة من لقاح أسترازينيكا (AZ) الى العراق، كوجبة أولى من تعهد من طرف ايطاليا بتسليم 15 مليون جرعة من اللقاح لبرنامج كوفاكس.ويأتي هذا التبرع بالجرعات الى مرفق كوفاكس على رأس التزامات بمبلغ 470 مليون دولار أمريكي تعهدت إيطاليا بها لصالح التزام جافي كوفاكس للسوق المتطورة …

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