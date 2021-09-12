2021/09/12 | 23:15 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحمداني يبحث مع الجانب الايراني ضرورة تكثيف الاجتماعات على المستوى الفني لحل كافة الاشكالات في موضوع المياه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/12 | 23:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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