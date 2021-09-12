الصدر يعلن تشكيل لجنة للكشف عن مصير “موسى الصدر”

2021/09/12 | 23:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، عن تشكيل لجنة الكشف عن مصير “موسى الصدر”.

وقال الصدر في تغريدة له على “تويتر”، “تم وبحمد الله تشكيل لجنة مهامها الكشف عن مصير القائد المغيب السيد موسى الصدر ولن نعلن عن اسمائها حاليا”.

يذكر أن “موسى الصدر”، هو شخصية دينية لبنانية بارزة ومؤسس حركة أمل، وصل إلى ليبيا عام 1978 في زيارة للمشاركة في احتفالات “ثورة الفاتح من سبتمبر”، وكان برفقته محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين، ولم يعرف مصيره حت الآن.

وأعلنت السلطات الليبية حينها أن الصدر ورفيقيه غادروا طرابلس مساء 31 آب على متن رحلة للخطوط الإيطالية متوجهة إلى روما، وعثرت السلطات الإيطالية فيما بعد على حقائب الصدر ويعقوب في فندق “هوليداي إن” ب‍روما.

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