برهم صالح يكشف عن المنصب الذي يأمل فيه في الحكومة القادمة

2021/09/12 | 23:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، المنصب الذي يأمل بالحصول عليه في الحكومة القادمة، مشيرا إلى ان الوضع الحالي في العراق غير مقبول.

وقال صالح، في لقاء متلفز تابعه NRT اليوم، (12 ايلول 2021): "آمل أن أحظى بفترة رئاسية ثانية لأن لدي ما أقدمه للعراق، وان الوضع الحالي غير مقبول وغير قابل للدوام، وآن الأوان للعراق بعد كل هذه السنوات الصعبة ان يحظى بنظام حكم رشيد يضمن لمواطنيه حياة حرة كريمة".

وأضاف، ان "أموال العراق المتأتية من النفط منذ 2003 وحتى الان تصل لنحو ألف مليار دولار، والتقديرات تشير الى ان الأموال المنهوبة من العراق الى الخارج 150 مليار دولار".

وتابع صالح، ان "عدد نفوس العراق الان 40 مليون، وفي عام 2050 سيصل الى 80 مليون نسمة، والطلب العالمي على النفط في 2030 سينخفض بسبب السياسات البيئية في العالم، وسينعكس على تراجع دخل ليس العراق فحسب، بل كل المنطقة، وعلينا الانطلاق نحو اطر تعاون إقليمي تأخذ في الاعتبار هذه الحقائق".

وأكمل، ان "العراق ملتزم بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن ان يستتب السلام في المنطقة بدون إقرار الحقوق الكاملة والمشروعة للشعب الفلسطيني، وموضوع التطبيع لم يطرح عندنا لأنه موضوع ليس للنقاش مطلقا".

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