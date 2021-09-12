2021/09/12 | 23:22 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنستجرام يختبر ميزة Favorites للتخلص من مشكلة الخلاصة الفوضوية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/12 | 23:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنستجرام يختبر ميزة Favorites للتخلص من مشكلة الخلاصة الفوضوية) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنستجرام يختبر ميزة Favorites للتخلص من مشكلة الخلاصة الفوضوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).