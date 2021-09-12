رئيسي:خلافاً لرغبة الأعداء ستنمو علاقاتنا مع العراق

2021/09/12 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ قالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإيرانية‭ ‬الرسمية‭ ‬إنّ‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬هو‭ ‬أول‭ ‬مسؤول‭ ‬أجنبي‭ ‬يلتقي‭ ‬الرئيس‭ ‬الإيراني‭ ‬الجديد‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬امس‭ ‬الى‭ ‬طهران‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬‮«‬وفد‭ ‬سياسي‭ ‬واقتصادي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‮»‬‭.‬ وعقد‭ ‬الجانبان‭ ‬اجتماعا‭ ‬مشتركا‭ ‬ وقال‭ ‬الكاظمي،‭ ‬بحسب‭ ‬مكتبه‭ ‬الإعلامي‭ ‬،‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬توسعة‭ ‬التبادل‭ […]

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