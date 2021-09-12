2021/09/12 | 23:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران- الزمان قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إنّ رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي هو أول مسؤول أجنبي يلتقي الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، في زيارة رسمية امس الى طهران على رأس «وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى».
وعقد الجانبان اجتماعا مشتركا وقال الكاظمي، بحسب مكتبه الإعلامي ، أن هناك رغبة في توسعة التبادل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسي:خلافاً لرغبة الأعداء ستنمو علاقاتنا مع العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وعقد الجانبان اجتماعا مشتركا وقال الكاظمي، بحسب مكتبه الإعلامي ، أن هناك رغبة في توسعة التبادل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسي:خلافاً لرغبة الأعداء ستنمو علاقاتنا مع العراق) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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