2021/09/12 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام عشرون‭ ‬سنة‭ ‬من‭ ‬التأسيس‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬وجمعيات‭ ‬النساء‭ ‬والاعلام‭ ‬المنفتح‭ ‬على‭ ‬التعددية،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تذهب‭ ‬سدى،‭ ‬وهناك‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬ملايين‭ ‬الأفغان‭ ‬داخل‭ ‬بلدهم‭ ‬متأثرين‭ ‬بما‭ ‬جرى‭ ‬من‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬العقدين‭ ‬الأخيرين‭.‬ صحيح‭ ‬انَّ‭ ‬هناك‭ ‬خوفاً‭ ‬مبرراً‭ ‬من‭ ‬المجهول‭ ‬الذي‭ ‬ينتظر‭ ‬الناس‭ ‬مع‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاجتثاث في بلاد الأفغان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاجتثاث في بلاد الأفغان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).