السعودية ترد على رفع السرية عن مذكرة الفيدرالي:نطالب بكشف جميع وثائق 11 سبتمبر

2021/09/12 | 23:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭ ‬–‭ ‬واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬ ال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان،‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬طالبت‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬الوثائق‭ ‬المتعلقة‭ ‬باعتداءات‭ ‬11‭ ‬سبتمبر‭ (‬أيلول‭) ‬2001‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬ وجدد‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فرحان،‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬الوثائق‭ ‬كشفت‭ ‬عدم‭ ‬تورط‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬اعتداءات‭ ‬11‭ ‬سبتمبر،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬شريكة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬سنعمل‭ […]

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