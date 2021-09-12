رئيس مجلس النواب يطلع على سير العمل في المشاريع الخدمية

2021/09/12 | 23:33 - المصدر: قناة التغيير

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أجرى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي جولة ميدانية في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار وذلك في إطار جولاته الميدانية المتواصلة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن الحلبوسي أطلع خلال الزيارة على سير المشاريع الخدمية التي يتم العمل على إنجازها في مدينة الفلوجة, وكان رئيس مجلس النواب قد زار الحضرة القادرية في بغداد وناقش أهم احتياجات القائمين عليها والمعوقات التي تواجههم.

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