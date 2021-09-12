مرشح عن الفتح يؤكد: العراق بحاجة الى ارجاع الاتفاقية الصينية

2021/09/12 | 23:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مرشح تحالف الفتح عن محافظة واسط، ( الدائرة 1 /التسلسل 53)، خالد السراي، اليوم الاحد، على ان العراق بحاجة الى ارجاع الاتفاقية الصينية.وقال السراي لبرنامج “حصاد الايام” ان “لدى تحالف الفتح رؤية اقتصادية واضحة، و يبحث عما يخدم المصلحة العامة، و يبحث عن ارجاع الاتفاقية مع الصين”.واضاف ان “سوء الادارة والتخطيط […]

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