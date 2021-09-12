الأرض للطُّوفان مشتاقة - قصيدة بثلاث لغات - بهجت عباس

2021/09/12 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بهجت_عباس من وَحْـيِ أبي العلاء المعرّي: ( الأرض للطُّـــوفــان مشتــاقـــة***لعـلّـهـا مــن دَرَنٍ تُـغسَـلُ )صدقتَ يا مَنْ قد رُزِقتَ الحِجى***فأنت في نهـج النّهـى أوّلُمــاذا تـقـول الآن يـا سيِّـدي***لـو كـنـتَ حَـيّـاً بـيـنـنا تهـدِلُما كان بالأمس منــارَ الهدى***أضحى خـرابـاً كـلّـه جـنـدلُواجتاحه المحتلُّ من بعد ما***رأى عـلـوجَ القـوم تستفــحـلُبُــنـيَتـُه ؟ دمَّـَـرها ......





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