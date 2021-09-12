من الرائدات : الكاتبة والشاعرة مَريانا مرّاش - 37 - مريم نجمه

#مريم_نجمه من الرائدات : الكاتبة والشاعرة مريانا مرّاش - 37مريانا مراش من هي مريانا مرّاش هذه الكاتبة المغمورة ؟ , .....الكثير من نسائنا المبدعات مغيّبات منسيات في جدول التعليم والتربية والإعلام والأعلام والأديبات الرائدات .
القليل من الأجيال الجديدة من يعرفها , لم يمر عليها هذا الإسم وغيره..لأننا في بلد التجهيل والمحسوبيات وأنظمة القمع وتحطيم واغتيال كل قلم حر يفتح أبواباً للحرية ونور العق ......
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