وزير العمل يرد على ’مزاعم’ إنفاق أموال الوزارة ضمن الحملات الدعائية لمرشحي الانتخابات

2021/09/12 | 23:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفى وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، الأحد، إنفاق أموال من قبل الوزارة، على الانتخابات أو الجمهور.

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وقال الركابي خلال مشاركته في برنامج، "قيل وقال" الذي يقدمه الزميل عزيز الربيعي، وتابعه "ناس" (12 أيلول 2021): إن "وزارة العمل ليس لديها موارد لإنفاقها على الحملات الانتخابية، أو الجمهور أو المرشحين، وهذا غير ممكن".

وأضاف أنه "سيكون هناك عجز في تسديد رواتب الحماية الاجتماعية، في الشهر 12 بمبلغ قد يصل إلى 100 مليار، بسبب التخصيصات التي وضعهتا الحكومة في الموازنة، وهي كبيرة، تم مناقلتها من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب، حيث بلغت تريلون و700 مليار، إذ لم يبق لنا شيء".

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