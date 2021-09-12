2021/09/12 | 23:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بحجز الضباط المرافقين للمرشحين في العراق حملاتهم الانتخابية.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول ركن عبد الامير الشمري، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القائد العام للقوات المسلحة وجه باحتجاز عدد من الضباط".

وأضاف الشمري، أن "هذا التوجيه جاء على خلفية مرافقة المؤشر اليهم المرشحين للانتخابات في حملاتهم الدعائية بمناطق مختلفة".

وتابع، أن "هذا الإجراء يأتي ضمن جهود وضع المنظومة العسكرية بعيداً عن الحراك السياسي الدائر في البلاد".

ولفت نائب قائد العمليات المشتركة، إلى أن "خطة تأمين الانتخابات تضمن امن المراقبين والإعلاميين"، مشددا أن "الزمر الارهابية لم تعد تشكل تهديداً على المناطق المحررة من سيطرة الارهاب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصدر توجيها بحجز الضباط المرافقين للمرشحين في العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصدر توجيها بحجز الضباط المرافقين للمرشحين في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).