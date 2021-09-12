بلدية البصرة تمهل 30 ألف موظف 3 أيام لاستلام رواتب 4 أشهر

2021/09/12 | 23:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أمهلت بلدية البصرة، اليوم الاحد، 30 ألف موظف 3 أيام لاستلام رواتب 4 أشهر.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "رواتب ملف الـ30 الفا في مديريتنا يوم سيتم توزيعها غداً باستلام رواتب الاشهر (كانون الثاني - شباط- اذار- نيسان) 2021".

وأضاف أن الآلية ستكون كما يأتي "يتم استلام الموظفات النساء مستحقاتهن من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر وبخلاف هذا الوقت لا يتم تسليم اي موظفة بعد التوقيت المذكور اعلاه".

ولفتت الى انه "سيتم استلام الموظفين مستحقاتهم من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة التاسعة ليلاً وبخلاف هذا التوقيت لا يتم تسليم الموظف مستحقاتهولمدة ثلاث ايام وبخلافه يتم اعادة المبالغ الى الصندوق، وسيتم توزيع المستحقات داخل مقر المديرية".

وبشأن رواتب الاشهر ايار، وحزيران، وتموز، وآب ذكرت المديرية أنه "سيتم توزيعها بعد اكمال صرف رواتب الاشهر الاربعة الاولى".

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