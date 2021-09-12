مفوضية الانتخابات تعلن اكتمال طباعة 80 بالمئة من بطاقات الاقتراع

2021/09/12 | 23:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اكتمال طباعة 80 بالمئة من بطاقات الاقتراع تمهيدا لإرسالها تباعا إلى المحافظات.

وفيما يتعلق بالمخالفات في الدعاية الانتخابية قال مدير دائرة الإعلام والاتصال بالمفوضية حسن سلمان في تصريح صحفي إن المرشحين أو الاحزاب الذين يخالفون شروط الدعاية الانتخابية سيواجهون المساءلة القانونية ويتم تحويل المخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.

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