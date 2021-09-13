ريال مدريد يكتسح سيلتا فيجو بخماسية في الليجا

2021/09/13 | 00:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحقق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا، بنتيجة (5-2) خلال مواجهة سيلتا فيجو، مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الليجا، في ملعب "سانتياجو برنابيو".وسجل الأهداف لريال مدريد، كريم بنزيما ثلاثية في الدقائق (24 و46 و87)، وفينيسيوس جونيور (55)، وكامافينجا (72)، بينما سجل لسيلتا فيجو سانتي مينا (4)، وسيرفي (31).وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بجدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد سيلتا فيجو عند نقطة وحيدة في المركز الـ18.

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