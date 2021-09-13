تحالف الفتح في الانتخابات

2021/09/13 | 00:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما أطلق حملته الانتخابية في يونيو حزيران الماضي ، أكد تحالف الفتح أنه يتعهد بتصحيح مسار العملية السياسية فيما لو حظي بدعم مباشر من الناخبين لعبور نظام المحاصصة الذي هو منشأ كل فساد شابته هذه العملية منذ تشكيل أول حكومة عراقية بعد أول انتخابات برلمانية جرت في العام 2006.لقد تعرض تحالف الفتح كما […]

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