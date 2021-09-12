"الطاقة الذرية" تعبر عن تفاؤلها باستئناف المفاوضات مع إيران

2021/09/13 | 00:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، أن التسوية التي تم التوصل اليها الأحد بين إيران والوكالة في شأن مراقبة البرنامج النووي "تمنح وقتا للدبلوماسية"، في إشارة إلى مفاوضات فيينا لإنقاذ الاتفاق الدولي حول برنامج طهران النووي.

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