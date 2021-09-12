العراق ومجلس التعاون الخليجي يبحثان التعاون المشترك ومشروع الربط الكهربائي

2021/09/13 | 00:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت اللجنة المشتركة من مسؤولين في وزارات الخارجية بين مجلس التعاون الخليجي، والعراق، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي.

وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية أنه ترأس وفد جمهورية العراق نزار الخير الله, الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية, وترأس وفد دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية في مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة خطة العمل المشتركة للتعاون بين العراق ومجلس التعاون الخليجي في المجال السياسي، والأمني، والاقتصادي, كما تم استعراض القضايا الإقليمية والدولية، ومشروع الربط الكهربائي مع مجلس التعاون الخليجي بما يساهم بتعزيز العلاقات بين العراق ودول المجلس.

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