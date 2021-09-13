ريال مدريد يرتقي إلى صدارة ’الليغا’ بخماسية في مرمى سيلتا فيغو

2021/09/13 | 00:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ارتقى ريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني، في افتتاح الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني بكرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه سيلتا فيغو بخماسية مقابل هدفين، في ليلة العودة إلى ملعب "سنتياغو برنابيو" معقل فريق العاصمة الملكي.

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وهذه هي المباراة الأولى التي تجرى على أرضية ملعب "البرنابيو" بعد أعمال صيانة وترميم استغرقت مدة من الزمن، اضطُر فيها "المرينغي" إلى الاعتماد على ملعبه الثاني "ألفريدو دي ستيفانو"، طيلة الموسم الماضي.

وعانى ريال مدريد دفاعياً خلال الشوط الأول وخرج من الحصة الأولى من المبارة متأخراً بهدفين لواحد، لكن الامور كانت مغايرة منذ أولى دقائق الشوط الثاني.

وسجل أهداف الريال كريم بنزيما "نجم المباراة"، بواقع 3 أهداف، فيما وقّع النجم الصاعد فينيسيوس جونيور على هدف، والبديل الملتحق حديثاً في صفوف ريال مدريد ادوارد كامافينجا أول أهدافه في مستهل المشوار مع فريق ملوك العاصمة الإسبانية.

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