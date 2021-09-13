الخطر يهدد 400 دونم في العراق.. مطالبات برلمانية لطرح أزمة المياه بزيارة الكاظمي لإيران - عاجل

2021/09/13 | 00:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

دعا النائب عن محافظة ديالى النائب مضر الكروي، اليوم الاحد، بطرح ملف جفاف ديالى على طاولة اجتماع طهران بعد تعرض اكثر من 400 دونم لخطر الجفاف.

وقال الكروي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ديالى تعاني منذ 6 اشهر من ازمة جفاف حادة بسبب تقلص ايرادات الانهر القادمة من ايران خاصة وان 80% من ايرادات ديالى المائية تأتي من خلال انهر وجداول تقع منابعها فيها".

وأضاف ان "مصير اكثر من 400 الف دونم من الاراضي الزراعية واكثر من 70 الف دونم من البساتين مهددة بالهلاك اذا ما استمرت ازمة المياه"، داعيا رئيس الوزراء الى "طرح ملف جفاف ديالى على طاولة الاجتماع مع رئيس الايراني في طهران خلال زيارته الجارية الان من اجل وضع اتفاق يسهم في اعتماد مبدا تقاسم الضرر في مواسم الجفاف كما يحصل في كل دول العالم والسعي من اجل بلورة اتفاق يضمن حصص مائية عادلة للعراق ومنها ديالى في الانهر المشتركة وفق الاطار الدولي".

وأوضح الكروي ان "وضع ديالى المائي صعب وكل الحلول الموضوعة لمواجهة الازمة مؤقتة"، مؤكدا "اهمية حسم ملف الجفاف في المحافظة التي تمثل مورد مهم للزراعة على مستوى العراق".

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