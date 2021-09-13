ثلاثية بنزيمة تعيد ريال مدريد لصدارة الدوري الإسباني

2021/09/13 | 00:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلب ريال مدريد تخلفه مرتين أمام مضيفه سلتا فيغو، ليخرج فائزا عليه 5-2 بفضل ثلاثية لمهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة ويستعيد صدارة بطولة إسبانيا لكرة القدم، الأحد، في ختام المرحلة الرابعة.

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