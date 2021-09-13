العراق تعلن وصول شحنة لقاح مقدمة من ايطاليا - عاجل

2021/09/13 | 00:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، وصول شحنة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا مقدمة من ايطاليا.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استمرارا لجهود وزارة الصحة بتوفير اللقاحات من مختلف المناشئ العالمية الرصينة، وبدعم من منظمة الصحة العالمية واليونسيف أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية وصول طائرة محملة باكثر من مئة الف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا عبر مطار بغداد الدولي عن طريق مرفق كوفاكس مقدمة من الجانب الإيطالي دعما لجهود وزارة الصحة العراقية في مواجهة جائحة كورونا".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء بحضور السفير الايطالي في العراق ومدير عام الصحة العامة رياض الحلفي ومعاون مدير عام الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية لشؤون الخزن عدنان جبار نعمة ومدير الاخراج الجمركي في كيماديا وممثلي عن منظمتي الصحة العالمية واليونسيف وعدد من وسائل الاعلام".

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