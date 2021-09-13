مصر: '5 أبناء يعذبون والدتهم للحصول على الميراث'.. تعرف على التفاصيل‏

2021/09/13 | 00:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت السلطات المصرية أبناء سيدة بمحافظة الجيزة ادعت أنهم عذبوها ‏للحصول على الميراث‎.‎

وكشفت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة، في بيان بعد انتشار خبر على صفحات ‏بموقع "فيسبوك" تحت عنوان (5 أبناء يعذبون والدتهم للحصول على الميراث)، ‏يتضمن تضرر سيدة من أنجالها بمنطقة العمرانية بالجيزة بإجبارها على وضع ‏بصمتها فى عقود بيع وشراء ممتلكاتها من المنزل‎.

وقالت الوزارة: "بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة ‏من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، مصابة بكدمات وجروح سطحية وسحجات ‏بالجسم، بقيام أبنائها الخمسة، جميعهم مقيمين بدائرة القسم) بالتعدي عليها بالسب ‏والشتم والضرب محدثين إصابتها، وإكراهها على توقيع عقد بيع ممتلكاتها ‏والاستيلاء على هاتفها المحمول‎".

وأضافت أنه "عقب تقنين الإجراءات وباستدعاء أبنائها حضر ثلاثة منهم، ‏وبمواجهتهم قرروا بأن والدتهم تزوجت من آخر بعد وفاة والدهم، وكانت ترغب ‏الإقامة معهم بذات المنزل، الأمر الذي أثار حفيظتهم وقاموا بطردها‎".‎

وأشارت الوزارة إلى أن "المجني عليها حضرت إلى المنزل ذات يوم في محاولة ‏منها للإقامة" فيه، و"لدى رفضهم قامت بالصياح فتعدوا عليها وأخرجوها بالقوة."

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