شاهد بالفيديو.. حديث الشباب - مبادرات شبابية لمواجهة الفساد الإداري

2021/09/13 | 01:25 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حديث الشباب - مبادرات شبابية لمواجهة الفساد الإداري) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Yhkp1OpFD_Q
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حديث الشباب - مبادرات شبابية لمواجهة الفساد الإداري) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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