2021/09/13 | 01:25 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Yhkp1OpFD_Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حديث الشباب - مبادرات شبابية لمواجهة الفساد الإداري) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حديث الشباب - مبادرات شبابية لمواجهة الفساد الإداري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).