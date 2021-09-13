انهيار مجمع سكني جراء انفجار في ولاية جورجيا الأمريكية

2021/09/13 | 01:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت الشرطة الأمريكية أن مجمعا سكنيا في مقاطعة دي كلاب بولاية جورجيا انهار جزئيا، جراء انفجار أسفر عن إصابة عدة أشخاص.وقال رجال الأمن إنهم لاحظوا رائحة غاز قوية بعد الانفجار بقليل، كما تضرر عدد من المباني المجاورة نتيجة لذلك.وحسب الشرطة، لم يعرف ما إذا كان أي من السكان تحت الأنقاض، إلا أن العديد من الأشخاص أصيبوا بحروق نتيجة الانفجار وتم نقلهم إلى المستشفى.المصدر: RT

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