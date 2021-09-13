ارتفاع حصيلة ضحايا حادث السير في

2021/09/13 | 01:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة ضحايا حادث السير الذي وقع بولاية النعامة جنوب غربي الجزائر، الأحد، إلى 13 قتيلا وسبعة جرحى، وفق مديرية الحماية المدنية الجزائرية

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