عدنان درجال يعلن الترشّح لرئاسة اتحاد الكرة العراقي ويكشف عن ’خطة استراتيجية’

2021/09/13 | 01:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلن وزير الشباب والرياضة، الإثنين، الترشح رسمياً لرئاسة اتحاد الكرة العراقي، فيما كشف عن خطته لإدارة الاتحاد 2021 - 2025.

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وقال درجال عبر حسابه الرسميّ في فيسبوك وتابعه "ناس"، (13 أيلول 2021)، "بعد سنوات طوال من العطاء الجاد في الدفاع عن سمعة الكرة العراقية لاعباً ومدرباً وإدارياً، والمساهمة بفخر واعتزاز في تحقيق الانتصارات الرياضية، أتقدم اليوم للترشيح لمنصب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، لنيل شرف خدمة العراق وأبنائه الأصلاء، معاهدا الجميع على تسخير كامل خبراتي بالعمل الإداري والمؤسسي وما اكتسبته من مخزون معرفي وفكر احترافي، للمساهمة في بناء مستقبل واعد ومشرق لكرة القدم العراقية، وإسعاد الجماهير الرياضية برؤية علم العراق خفاقاً في المحافل الإقليمية والقارية والدولية".

ونشر درجال "خطته الاستراتيجية" لإدارة اتحاد الكرة الذي يخضع الآن لإدارة الهيئة التطبيعية.

وأكّدت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، في وقت سابق، أنّ المؤتمر الانتخابي الخاص بمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد سيقام في بغداد يوم غد الثلاثاء الـ 14 من أيلول/سبتمبر.

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