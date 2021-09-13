"مزاعم تعذيب" عامل إغاثة سعودي.. بيلوسي تعرب عن "قلق عميق"

2021/09/13 | 02:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، الأحد إنها "قلقة للغاية" بشأن "مزاعم تعذيب" عامل الإغاثة السعودي، عبد الرحمن السدحان، أثناء احتجازه في السعودية

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