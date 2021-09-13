سبل الارتقاء بالزراعة في العراق

2021/09/13 | 02:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع انتاج التمور رغم تحديات الزراعة في العراق، وكيف تدعم وزارة الزراعة المزارعين؟

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